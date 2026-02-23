لابد من التوازن.. صبري فواز يعلق على المشاهد العنيفة في دراما رمضان

علق الفنان صبري فواز، على المشاهد الدرامية العنيفة في السباق الرمضاني الحالي.

وكتب صبري فواز عبر فيسبوك: "كانوا بيدرسوا لنا في مادة الدراما أن المشاهد بيبقى مشدود جدا ومتوتر في المشاهد الصعبة (معـ.ـارك - قتـ.ـل .. إلخ) .. فواجب على المؤلف يفض التوتر ده بمشهد خفيف كوميدي قبلها عشان المشاهد يقدر يتحمل".

وتابع: “وأعطونا مثل على ده بمشهد البواب في ماكبث لشيكسبير ( نوك نوك نوك ) اللي كان قبل مشهد قتـ.ـل ( دانكان ) وأعتقد أن القائمين على صناعة الدراما المصرية، يجب أن يراعوا هذه الجزئية عند اختيارهم لما يقدم .. ورمضان كريم ويجعله عامر”.

وأشاد الفنان صبري فواز، بموهبة الفنان مصطفى غريب خلال أحداث مسلسل “هي كيميا” الذي يعرض في السباق الرمضاني.

وكتب صبري فواز ، عبر حسابه على فيسبوك: "ماهو عشان تبقى كوميديان جامد، لازم تبقى ممثل جامد أصلا زي (مصطفى غريب) كده أول شوت، في أول مشهد العزا في أول ظهور له في أول حلقة من مسلسل( هي كيميا ؟! ) من غير و لا كلمة تقدر تعرف إن ده شاب نفسيته هشة، فقد سنده في الحياة.. الكوميديا مش استظراف".