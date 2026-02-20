الكوميديا مش استظراف.. صبري فواز يشيد بمصطفى غريب

أشاد الفنان صبري فواز، بموهبة الفنان مصطفى غريب خلال أحداث مسلسل “هي كيميا” الذي يعرض في السباق الرمضاني.

وكتب صبري فواز عبر حسابه على فيسبوك: "ماهو عشان تبقى كوميديان جامد، لازم تبقى ممثل جامد أصلا زي (مصطفى غريب) كده أول شوت، في أول مشهد العزا في أول ظهور له في أول حلقة من مسلسل( هي كيميا ؟! ) ..

من غير و لا كلمة تقدر تعرف ان ده شاب نفسيته هشة، فقد سنده في الحياة.. الكوميديا مش استظراف".

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل هي كيميا تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث دخلت الشخصيات الرئيسية في صراعات جديدة كشفت عن جوانب نفسية وإنسانية معقدة.

تبدأ الحلقة بتلقي سلطان، الذي يجسد دوره مصطفى غريب، اتصالًا هاتفيًا صادمًا يُبلغه بأن شقيقه محتجز لدى أحد كبار تجار المخدرات، مع تهديد بقطع أصابعه إذا لم يحضر فورًا. ينطلق سلطان مسرعًا في محاولة لإنقاذه، ليواجه سلسلة من العقبات التي كادت أن تمنعه من الوصول في الوقت المناسب.

وبالفعل يتمكن من الوصول وإنقاذ شقيقه، إلا أنه يتعرض لإهانة قاسية تترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه، ويدخل بعدها في حالة من الحزن والانهيار الشديد، في مشهد مؤثر يعكس حجم الضغوط التي يعيشها.