داليا مصطفى: لم أندم على الابتعاد عن الفن.. وأولادي كانوا الأولوية| فيديو

كشفت الفنانة داليا مصطفى، أسباب ابتعادها لفترة طويلة عن الساحة الفنية، مؤكدة أنها لم تندم على هذه الخطوة، لأنها جاءت من أجل التفرغ لتربية أبنائها.

وقالت داليا مصطفى، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إنها فضّلت خلال السنوات الماضية التركيز على حياتها الأسرية، مشيرة إلى أن أولادها كانوا في مقدمة أولوياتها، وهو ما جعلها تبتعد عن الفن لفترة دون شعور بالندم.

وأضافت أنها عادت بقوة خلال موسم دراما رمضان 2026، حيث شاركت في أعمال لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، مؤكدة أن الله أكرمها بتقديم أدوار قوية أعادت حضورها على الساحة الفنية بشكل مميز.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور، قائلة: «أسعد كثيرًا عندما يقول لي الناس: انتي وحشتينا وبنحس إنك من العيلة»، معتبرة أن حب الجمهور هو كرم من الله ودافع قوي للاستمرار وتقديم الأفضل.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لجمهورها، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لاختيار أعمال تليق بثقتهم ومحبتهم.



