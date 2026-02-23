بسبب العنصرية.. إجراء عاجل من منظمة بريطانية بعد تكرار الوقائع

طالبت منظمة - "كيك إت آوت" – جمعية خيرية بريطانية، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة العنصرية في الملاعب بعد تعرض أربعة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لإساءات، عقب المباريات.

ونشر ويسلي فوفانا، مدافع تشيلسي، والتونسي حنبعل المجبري لاعب وسط بيرنلي، صورًا لرسائل عنصرية تلقوها عبر إنستجرام، بعد مباراة فريقيهما على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وعرض تولو أروكوداري، مهاجم وولفرهامبتون، رسائل عنصرية بغيضة تلقاها على إنستجرام بعد خسارة فريقه 1-0 أمام كريستال بالاس يوم الأحد، والتي تصدى خلالها حارس المرمى لركلة جزاء سددها.

وأعلن نادي سندرلاند أن جناحه، رومين موندل، تعرض أيضًا لإساءات عنصرية بغيضة عبر الإنترنت بعد مشاركته كبديل في مباراة خسرها فريقه على أرضه 3-1 أمام فولهام.

وقالت المنظمة في بيان: "كانت هذه نهاية أسبوع مروعة بعد أن فضح أربعة لاعبين الإساءات العنصرية التي تعرضوا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الحقيقة المؤسفة هي أننا نعلم أنها تحدث بشكل متكرر".

وأضافت: "رسالتهم واضحة لا لبس فيها: يجب اتخاذ إجراءات، لا يُمكن توقع أن يتسامح اللاعبون مع هذا السلوك، ولا ينبغي لأحد آخر أن يتسامح معه".

كما أدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الإساءة التي تعرض لها اللاعبون.

وقالت رابطة البريميرليج: "هناك عواقب وخيمة لأي شخص يُدان بالتمييز، وسنقدم دعمنا الكامل في تحقيقاتهم، كرة القدم للجميع، لا مكان للعنصرية".

لاعب سندرلاند يُغلق حسابه على انستجرام

وذكرت صحيفة سندرلاند إيكو أن اللاعب موندل - البالغ من العمر 22 عامًا - قد حذف حسابه على إنستجرام.

وجاءت هذه الحوادث بعد أيام من بدء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تحقيقًا في مزاعم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، بتعرضه لإساءة عنصرية على أرض الملعب من قبل جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا في لشبونة.