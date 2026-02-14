أول تجاربه الإعلامية.. صبري فواز يقدم بودكاست «إيه بقى» في رمضان

يستعد الفنان صبري فواز لخوض أولى تجاربه كمذيع، من خلال بودكاست حواري جديد بعنوان «إيه بقى؟»، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، على أن تُبث أولى حلقاته مع بداية شهر رمضان المقبل عبر منصات التواصل الاجتماعي، في تجربة تجمع بين الطابع الحواري والمحتوى الثقافي.

ويقدّم فواز عبر البودكاست مجموعة من الحوارات الفنية والثقافية التي تستهدف تقديم محتوى غني ومفيد، مع تسليط الضوء على جوانب مختلفة من حياته ورؤيته الفكرية، إلى جانب مناقشة موضوعات تمس شريحة واسعة من الجمهور، في إطار يجمع بين الطرح العميق والأسلوب المبسط.

برنامج ايه بقى

«إيه بقى؟» يعتبر مشروعًا حواريًا يدمج بين البعد الثقافي والترفيهي، حيث يهدف إلى الإجابة عن تساؤلات تدور في أذهان المستمعين حول خلفيات الأحداث والمعاني الكامنة وراء التجارب الإنسانية والفنية، كما يفتح مساحة لاستكشاف مسارات الإبداع من زوايا جديدة.

ويتكوّن الموسم الأول من أربع حلقات تُعرض بواقع حلقة أسبوعيًا طوال شهر رمضان، على أن تُطرح الحلقات كل يوم ثلاثاء، بما يتيح متابعة منتظمة لمحتوى متنوع خلال الشهر الكريم.

من جانبه، أعرب صبري فواز عن سعادته بالتجربة، مؤكدًا أنها تمثل فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، خاصة أنها تتيح طرح قضايا فنية وثقافية وإنسانية بأسلوب مختلف بعيدًا عن القوالب التقليدية، معربًا عن أمله في أن تحظى الحلقات بقبول واسع وأن تسهم في إثارة نقاشات مفيدة.

بينماأوضح ريتشارد الحاج أنه يحرص على تقديم محتوى مبتكر يواكب تطورات صناعة الإعلام ويلبي اهتمامات الجمهور، مشيرًا إلى أن البودكاست يأتي في إطار السعي لتقديم تجارب جديدة تعزز من حضور المحتوى الحواري العربي على المنصات الرقمية.