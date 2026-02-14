قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
فن وثقافة

فى عيد الحب.. شاهد أقوى 10 أفلام رومانسية

أحمد إبراهيم

يحتفل المصريون بيوم عيد الحب اليوم، ويظهر المتحابين مشاعرهم تجاه بعضهم البعض، ويقدمون الهدايا الجميلة التي تعبر عن هذه المشاعر في جو من الألفة والمحبة والمودة، ويختلف عيد الحب، ويحتفل العالم بعيد الحب فى الرابع عشر من فبراير من كل عام، وقد استطاعت السينما ان تعبر عن هذه المناسبة بأعمال رومانسية نرصد فى التقرير التالى. 

اما السينما فقد احتفلت ايضا بهذه المناسبة من خلال الأفلام العاطفية، والمشاهد الرومانسية، ويرصد "صدى البلد" أشهر 10 أفلام في عيد الحب المصري.

أفلام دارت أحداثها حول العلاقة العاطفية، منها "الحب فوق هضبة الهرم" لأحمد زكى واثار الحكيم، وهناك عشرات الحواديت وقصص الحب مثل "عمر الشريف وفاتن حمامة فى "سيدة القصر"، وشكرى سرحان وسعاد حسنى فى "السفيرة عزيزة"، و"الزوجة الـ13" بين شادية ورشدى اباظة.

في فيلم "طير فى السما" نجد قصة حب نبيلة بين حسن "ايمان البحر درويش" مدرس الموسيقى الشاب الذى يسكن فى إحدى المقابر، وجينا "اثار الحكيم" ابنة الملياردير المصرى عصمت المقيم فى أمريكا.

حب لا يرى الشمس

يوافق أحمد "محمود عبد العزيز" تحت ضغط والده على الزواج من أخرى حتى تنجب له من يرث ثروته لان زوجته عاقر، ويقع الاختيار على أحلام "نجلاء فتحي" الفتاة الفقيرة التي تعول أمها المريضة، يتفق معها الأب على منحها مبلغًا شهريًّا من المال، على أن يتم الطلاق بعد إنجابها، واثناء فترة الحمل ينمو الحب بين أحمد وأحلام، وبعد ان تلد مولودها، يتمسك بها "أحمد" ويثور عليه والده، وبعد ضغط كبير، يرضخ ويطلق "احلام"، وبعد فترة يمرض المولود بعيدا عن والدته، فيموت، وعندما تعلم "احلام" بموت ابنها تنهار بشدة.

معبودة الجماهير

وهناك "معبودة الجماهير" الذى يدور في إطار رومانسي، نجد النجمة المشهورة سهير "شادية" تقع في حب الممثل المغمور إبراهيم "عبد الحليم حافظ"، ويقرران الزواج، لكن مدير الفرقة الذي تعمل بها سهير، يحاول تدبير المكائد لهما، فتنخدع سهير وتقرر الابتعاد عن إبراهيم، وفى النهاية تعلم سهير بهذه المكيدة وتعود لابراهيم الذى اصبح مطربا مشهورا.

يوم من عمرى

بطولة عبد الحليم حافظ وزبيدة ثروت، ويدور حول الصحفى صلاح شوقى الذى يتعرف على فتاة جميلة، دون أن يعرف أى منهما حقيقة الآخر، ويقضى صلاح ونادية ليلة رائعة فى الملاهى، وتذهب معه للمبيت فى المنزل، ثم يكتشف صلاح حقيقة نادية، وانها ابنه المليونير المعروف، فيقرر ارسالها الى ابيها، وتنتهى الاحداث بطريقة سعيدة وعودة نادية الى صلاح.

بين الأطلال

من الأفلام الرومانسية مأخوذ عن رواية الأديب فارس الرومانسية يوسف السباعي وإخراج عز الدين ذو الفقار، ويحكي عن قصة حب بين محمود "عماد حمدي" الذي يعمل كاتباً ومنى "فاتن حمامة" الفتاة المراهقة التي تصغره بسنوات عديدة، يقابل الحبيبان صعوبات عديدة تجعل استمرار هذا الحب مستحيلاً.

حبيبى دائما

أحد أهم الأفلام الرومانسية فى تاريخ السينما المصرية دائما ما يتبادر إلى أذهاننا هذا الفيلم، ويدور حول فريدة "بوسي" تلك الفتاة الارستقراطية التي ترفض أسرتها ارتباطها بمن تحب "نور الشريف"، ويرغمونها على الزواج بشخص آخر لا تحبه، لكنها تنفصل عنه بعد فترة، وتعود لحبيبها الأول الذى رفض أن يتركها رغم إصابتها بمرض السرطان، وتأتى نهاية الفيلم بموت فريدة بين يدي حبيبها على أنغام أغنية "الهوى هوايا".

دعاء الكروان

تدور قصة الفيلم المقتبسة عن رواية للدكتور طه حسين حول آمنة "فاتن حمامة" الفتاة الريفية التي تقرر الانتقام من المهندس "احمد مظهر" الذي غدر بأختها فتذهب للعمل في منزله، وتحاول أن تنفذ العهد بالانتقام لكنها لا تقوى، فقد تحرك قلبها وبدأ يميل نحو هذا المهندس، إلا أنها تدوس على مشاعرها وترفض البقاء معه وتقرر الرحيل عنه، حيث أنها تعرف بأن طيف أختها هنادى سيبقى حاجزاً بينها وبينه، قبل أن ينتهى الفيلم بموت المهندس.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش عن نافع.. اليوم

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمائة عام

جمعية علماء أهل السنة بكيرلا تحتفي بمرور قرن على تأسيسها

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

