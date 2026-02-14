بوسي شلبي «ممثلة» في «على قد الحب»

تشارك الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي كممثلة ضمن أحداث مسلسل "على قد الحب"، بطولة الفنانة نيللي كريم وشريف سلامة وعدد كبير من النجوم، حيث تظهر في مشاهد إطلاق براند جديد للمجوهرات مملوك لمريم بطلة العمل التي تجسدها نيللي كريم.

مشاهد بوسي شلبي تم تصويرها في "قصر الأمير طاز" على مدار يومين، بمشاركة النجوم شريف سلامة، ومحمود الليثي، ومها نصار، وصفاء الطوخي وآخرين.

مسلسل “على قد الحب”

المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد، إنتاج سالي والي، ومن المنتظر عرضه على أكثر من شاشة مصرية وعربية خلال رمضان 2026، وهو مكون من 30 حلقة.

القنوات الناقلة لمسلسل “على قد الحب”

مسلسل “على قد الحب” عمل درامي مكون من 30 حلقة، ويعرض في ماراثون رمضان على قناة cbc، ومنصة watch it، وقناة روتانا دراما السعودية، وقناة LBCI اللبنانية، وشبكة OSN، وقناة الفجيرة الإماراتية، إضافة إلى قناة زي ألوان الهندية.

ويجسد الفنان شريف سلامة ضمن أحداث المسلسل دور “شيف محترف” قادم من إيطاليا إلى مصر لافتتاح مطعمه الخاص، ويواجه بعض التحديات فى هذا الأمر.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

مسلسل “على قدّ الحب” بطولة النجمين نيللي كريم وشريف سلامة، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم مها نصار، أحمد مجدي، صفاء الطوخي، ميمي جمال، أحمد سعيد عبد الغني، محمد أبو داود، محمود الليثي، شهد الشاطر، ويوسف حشيش، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر، ومحمد الشخيبي وهو من إنتاج شركة إس برودكشنز للمنتجة سالي والي.