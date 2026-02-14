قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
اعتقال مادورو بالذكاء الاصطناعي.. الكشف عن فضيحة تكنولوجية للجيش الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بوسي شلبي «ممثلة» في «على قد الحب»

بوسي شلبي
بوسي شلبي
سعيد فراج

تشارك الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي كممثلة ضمن أحداث مسلسل "على قد الحب"، بطولة الفنانة نيللي كريم وشريف سلامة وعدد كبير من النجوم، حيث تظهر في مشاهد إطلاق براند جديد للمجوهرات مملوك لمريم بطلة العمل التي تجسدها نيللي كريم.

مشاهد بوسي شلبي تم تصويرها في "قصر الأمير طاز" على مدار يومين، بمشاركة النجوم شريف سلامة، ومحمود الليثي، ومها نصار، وصفاء الطوخي وآخرين.

مسلسل “على قد الحب”

المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد، إنتاج سالي والي، ومن المنتظر عرضه على أكثر من شاشة مصرية وعربية  خلال رمضان 2026، وهو مكون من 30 حلقة.

 

القنوات الناقلة لمسلسل “على قد الحب”

مسلسل “على قد الحب” عمل درامي مكون من 30 حلقة، ويعرض في ماراثون رمضان على قناة cbc، ومنصة watch it، وقناة روتانا دراما السعودية، وقناة LBCI اللبنانية، وشبكة OSN، وقناة الفجيرة الإماراتية، إضافة إلى قناة زي ألوان الهندية.

ويجسد الفنان شريف سلامة ضمن أحداث المسلسل دور “شيف محترف” قادم من إيطاليا إلى مصر لافتتاح مطعمه الخاص، ويواجه بعض التحديات فى هذا الأمر.

 

 أبطال مسلسل “على قد الحب”

مسلسل “على قدّ الحب” بطولة النجمين نيللي كريم وشريف سلامة، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم مها نصار، أحمد مجدي، صفاء الطوخي، ميمي جمال، أحمد سعيد عبد الغني، محمد أبو داود، محمود الليثي، شهد الشاطر، ويوسف حشيش، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر، ومحمد الشخيبي وهو من إنتاج  شركة إس برودكشنز للمنتجة سالي والي.

بوسي شلبي اعمال بوسي شلبي الإعلامية بوسي شلبي مسلسل على قد الحب شريف سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

ترشيحاتنا

عمر مرموش

شكوك حول مشاركة هالاند.. هل يقود مرموش هجوم مانشستر سيتي في مباراة اليوم؟

نهضة بركان

حسابات معقدة في الجولة الأخيرة.. هل يحسم نهضة بركان التأهل لـ دور ربع النهائي؟

ابراهيما كوناتيه

تفاصيل مفاوضات ليفربول مع الفرنسي كوناتيه لتجديد عقده

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد