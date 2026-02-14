قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البقاء لله .. أيمن بهجت قمر يعلن وفاة ابنة عمه

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
أحمد إبراهيم

نشر المؤلف أيمن بهجت قمر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة ابنة عمه. 

وكتب أيمن بهجت قمر : "انتقلت إلى رحمة الله إبنة عمي كريمة عبد الغني قمر، البقاء لله".

أيمن بهجت قمر 

رحلة أيمن بهجت قمر مع فقدان الوزن

وقد كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عن تفاصيل رحلته مع فقدان الوزن، مؤكدًا أنه تمكن من خسارة 55 كيلوجرامًا من وزنه.

أوضح "قمر" خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON"، أن رحلة فقدان الوزن بدأت فعليا منذ عام 2016 أو 2017.

أشار إلى أنه اتخذ القرار بعد نصيحة صادمة من الفنان محمد هنيدي، قائلا: "جالي في مرة وقالي يا ابني أنت هتموت! وخدني لفينا التراك في نادي الصيد، وحطني على الطريق"، وذلك بسبب الزيادة المفرطة في وزنه في تلك الفترة.

أيمن بهجت قمر يروي قصة فقدان وزنه 

لفت إلى أنه كان قد فقد جزءا من وزنه خلال فترة تقديمه لفيلم "إكس لارج"، متابعا: "كنت خسيت أيام إكس لارج، لأني قولت عيب أبقى عامل الفيلم وأدخل العرض الخاص تخين، وخسيت بشكل كويس، لكن في 2017 العملية باظت مني"، مشيرا إلى أن وزنه قبل 3 سنوات كان أزيد من وزنه الحالي بحوالي 20 كيلو جرامًا.

كما رد أيمن بهجت قمر على الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول لجوئه لـ "حقن التخسيس"، مؤكدًا أنه لم يستخدمها أبدًا، بل اعتمد على أسلوب تدريجي.

كشف عن أنه تعاقد مع مدرب خاص يأتي إليه بشكل منتظم لتدريبه، كما توقف تمامًا عن تناول الوجبات السريعة منذ سنوات، وأصبح يعتمد على شخص يجهز له طعامًا صحيا بشكل دائم.

كما غيّر أيمن بهجت قمر نظام نومه، حيث أصبح يحرص على النوم مبكرًا والاستيقاظ في السابعة صباحًا، مردفا: "حياتي اتغيرت تماما، والواحد بيحاول يطور من نفسه، كمان الواحد بيكبر فبيحاول يحافظ على صحته أكتر، وبقى عندي وقت أكبر لولادي، وبقينا صحاب أكتر من الأول".

أيمن بهجت قمر المؤلف أيمن بهجت قمر أعمال أيمن بهجت قمر أفلام أيمن بهجت قمر وفاة ابنة عم أيمن بهجت قمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك في اختبار الحسم أمام كايزر تشيفز.. سناريوهات تأهل الأبيض إلى ربع النهائي

ابراهيم سعيد

كان بيعدي أفطره.. أزمة تتفاقم بين بشير التابعي وإبراهيم سعيد

محمد صلاح

نهاية حقبة الفرعون.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح مع الريدز

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد