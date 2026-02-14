قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
أخبار البلد

رداد يتفقد اختبارات المرشحين لموسم الحج.. 70٪ من العمالة المطلوبة للسعودية مصريين

وزير العمل خلال جولته
وزير العمل خلال جولته

تفقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم السبت، اختبارات 2800 من العمال المرشحين للعمل في موسم الحج الجديد 1446هـ / 2026م، للعمل بمهنة "جزار"، وذلك بقاعتي جرين بلازا ودريم، بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.حيث تُجرى الاختبارات تحت إشراف

وقد من الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المشرفة على مشروع المملكة للإفادة من الهدى والأضاحي، بقيادة المهندس سراج فيلالي مدير برنامج أضاحي، وعقيل الزبيدي مدير العلاقات والعمل الموسمي، وذلك بالتعاون مع لجان وزارة العمل وشركات إلحاق العمالة المرخصة.

ومن جانبه أكد الجانب السعودي ثقته الكبيرة في العمالة المصرية ومهاراتها، موضحًا أن 70٪ من الجزارين المطلوبين للعمل في هذا الموسم مصريون، وهو ما يعكس المكانة المتميزة للعامل المصري داخل المملكة العربية السعودية، فيما أكد الوزير تطلعه إلى زيادة هذه الأعداد في المواسم المقبلة، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتوسيع فرص العمل أمام العمالة المصرية المؤهلة..

وأكد الوزير أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان اختيار عناصر عمالية مؤهلة مهنيًا قادرة على تمثيل العامل المصري بصورة مشرفة، وحفظ حقوقه وكرامته، وتعزيز صورة الدولة المصرية في خدمة ضيوف الرحمن داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح الوزير أن هذه الاختبارات تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة فنيًا ومهنيًا، والتأكد من جاهزية العمال الجزّارين لأداء المهام المكلفين بها خلال موسم الحج الجديد، بما يضمن تقديم خدمة لائقة تليق بمكانة هذه المهمة المرتبطة بخدمة حجاج وضيوف بيت الله الحرام.

وأكد أن وزارة العمل توجه رسائل واضحة للعمال بضرورة الالتزام الكامل ببنود التعاقدات الخاصة بالعمل داخل المملكة، مشددًا على أن هذه المهمة ذات طبيعة خاصة ومكانة رفيعة، وتمثل رسالة عمل إنسانية قبل أن تكون فرصة رزق، لما لها من ارتباط مباشر بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار الوزير إلى أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بكافة القوانين والضوابط والإجراءات الرسمية المنظمة للعمل، بما يضمن حفظ الحقوق، وصون الكرامة، وتعزيز صورة العامل المصري بالخارج، وترسيخ الثقة في منظومة العمل المصرية.

وأوضح الدور التوعوي الذي قامت به وزارة العمل منذ لحظة التقديم، وما وفرته من دعم وتواصل وتذليل للعقبات خلال مراحل الاختبارات والتعاقد والسفر، مؤكدًا أن هذا الدور أسهم في تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وطمأنتهم بوجود قنوات دعم وحماية مستمرة.

وأكد الوزير أهمية التواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي الملحق بالقنصلية المصرية بـ جدة، أو مع وزارة العمل بالقاهرة عبر الموقع الرسمي، في حال التعرض لأي مشكلات خلال فترة العمل داخل المملكة، بما يضمن سرعة التدخل، والحماية القانونية، والدعم المؤسسي الكامل.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن وزارة العمل لن تدّخر جهدًا في المتابعة والدعم داخل مصر وخارجها، لضمان بيئة عمل آمنة، وتعاقدات عادلة، وتمثيل مشرّف للعامل المصري في واحدة من أشرف المهام المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس مكانة الدولة المصرية وقيمها في المحافل الإقليمية والدولية.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: مصر مستعدة لنقل خبراتها بالمجالات الصحية والدوائية للدول الأفريقية

زيلينسكي

زيلينسكي: هجوم روسي واسع جديد خلال يوم أو يومين

الحرب الروسية الأوكرانية

الجيش الأوكراني يقصف زورق إنزال روسي في شبه جزيرة القرم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

