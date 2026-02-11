قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
رداد يوجّه الشكر لوزير العمل السابق محمد جبران ويتمنى له التوفيق

وزير العمل
وزير العمل

قدم حسن رداد وزير العمل، الشكر لـ محمد جبران وزير العمل السابق، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مسيرته المقبلة،على ما قدمه من جهد خلال فترة توليه المسؤولية، في خدمة قضايا العمل ..

وأكد الوزير حسن رداد، في تصريح صحفي عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، وزيرًا للعمل، شكره  لكل ما بُذله الوزير السابق من جهود خلال المرحلة الماضية، مشددًا على أن البناء على ما تحقق واستكمال مسيرة التطوير يمثل مسؤولية وطنية مشتركة لخدمة العامل المصري ودعم مسار التنمية الشاملة في الدولة المصرية...

حسن رداد وزير العمل محمد جبران

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد