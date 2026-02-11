قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم 11-2-2025
سقوط مصابين بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة
ديني

خالد الجندي: تسلسل الشياطين في رمضان لا يوقف المعاصي وهذا هو السبب

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن شهر رمضان يكشف حقيقة النفس الإنسانية، موضحًا أن الإنسان كثيرًا ما يرتكب الذنب ثم يردد: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، وكأن الشيطان هو السبب الوحيد في المعصية، بينما الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حين يمنّ على عباده بشهر تُسلسل فيه الشياطين، لا تنتهي المعاصي، بل إن بعض الناس قد يزداد في معاصيه خلال رمضان، مما يدل على أن السبب ليس الشيطان وحده، وإنما النفس الأمّارة بالسوء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة خاصة بعنوان حوار الأجيال ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة DMC اليوم الأربعاء، أن ما يُسمى بـ«شيطان النفس» قد يكون أخطر من شيطان الجن، لأن النفس هي التي تميل إلى الهوى، وتزين لصاحبها الخطأ، وتدفعه إلى المعصية حتى في غياب وسوسة الشيطان، ولذلك فإن المعركة الحقيقية في رمضان هي مع النفس قبل أي شيء آخر.

واستشهد بقول الإمام البوصيري: «وخالف النفس والشيطان واعصهما»، موضحًا أنه جمع بين الاثنين، بل قدّم النفس في الذكر، ثم قال: «فالنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم»، مؤكدًا أن النفس إن تُركت بلا مجاهدة قادت صاحبها إلى المهالك، وإن رُوضت واستقيمت استقامت معها حياة الإنسان.

وأوضح أن القرآن الكريم نسب كثيرًا من الذنوب إلى النفس، فامرأة العزيز قالت: «وما أبرئ نفسي»، ولم تقل الشيطان، وفي قصة ابني آدم قال تعالى: «فطوعت له نفسه»، ولم يقل فطوع له الشيطان، وقال السامري: «وكذلك سولت لي نفسي»، بل إن إبليس نفسه حين عصى ربه لم يكن له شيطان يغويه، وإنما كانت نفسه هي التي قادته إلى الكبر والعصيان.

وأشار إلى أن خطورة النفس تكمن في أنها قد تزين الشهوة القاتلة لصاحبها من حيث لا يشعر، كما قال البوصيري: «كم زينت شهوة للنفس قاتلة من حيث لا يدري أن السم في الدسم»، مؤكدًا أن مجاهدة النفس ومخالفتها هي السبيل الحقيقي لتسلسلها، وأن رمضان فرصة عظيمة لترويضها وتعويدها على الطاعة، حتى لا يظل الإنسان يلقي باللوم كله على الشيطان وينسى مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى.


 

الشيخ خالد الجندي الأعلى للشؤون الإسلامية المعصية الشيطان برنامج «لعلهم يفقهون» النفس الأمّارة بالسوء

