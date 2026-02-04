قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
بمشاركة 99 شركة.. وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين
برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل كل جدال مذموم؟.. خالد الجندي يوضح الفرق بين المحمود والعقيم

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن الكريم لفت النظر بوضوح إلى طبيعة الإنسان الجدلية، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً»، موضحًا أن الجدل في حد ذاته ليس مذمومًا على إطلاقه، وإنما تتحدد قيمته ومرتبته بحسب الهدف منه والنية الكامنة وراءه.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC" اليوم الأربعاء، أن هناك فرقًا كبيرًا بين الجدل الذي يكون نقاشًا بلا طائل أو حديثًا من أجل الحديث فقط، وبين الجدل الذي يُراد به الوصول إلى الحق ونصرته، مشيرًا إلى أن الأول يضيع الوقت ويهدر المعاني، بينما الثاني مطلوب شرعًا ومحمود عقلًا.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن القرآن الكريم نفسه فرّق بين أنواع الجدل، فهناك آيات تأمر به مثل قوله تعالى: «وجادلهم بالتي هي أحسن»، وقوله: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن»، كما أن هناك آيات أخرى تنهى عن الاستمرار في الجدل العقيم، مثل قوله تعالى: «وإن جادلوك فقل الله أعلم»، لافتًا إلى أن وجود سورة كاملة باسم سورة المجادلة دليل واضح على أن الجدل قد يكون وسيلة مشروعة لطلب الحق.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن النبي ﷺ لم ينزعج من جدال المرأة التي جادلته في أمر زوجها، لأن جدالها لم يكن انتصارًا للنفس، وإنما سعيًا للوصول إلى الحق، مؤكدًا أن الضابط الأساسي لمعرفة الجدل المحمود هو خلوّه من التعصب ورفض المسلّمات، وأن يكون الطرفان مستعدين للتسليم بالحق متى ظهر، أيًّا كان مع من.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن الجدل يصبح مذمومًا حين يبدأ الإنسان في إنكار البدهيات ورفض القواعد العقلية الواضحة، وضرب مثالًا بمن يجادل في أمور بديهية لا تحتمل الخلاف، مؤكدًا أن العقل السليم لا يقبل أن يحتاج الواضح إلى دليل، مستشهدًا بقول الشاعر: «وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل»، موضحًا أن الميزان الصحيح لأي كلام أو نقاش هو وجود دليل معتبر من كتاب الله أو سنة رسوله أو لغة العرب الصحيحة أو استدلال عقلي سليم.
 

خالد الجندي لعلهم يفقهون الجدل الجدال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

اعلام دمياط

تنمية الأسرة المصرية ووعي ومسؤولية.. ندوة بأعلام دمياط

محافظ الغربية

محافظ الغربية: محمد سلام مسيرته المهنية حافلة تجاوزت ثلاثة عقود في خدمة صحة المواطنين

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يختتم دورة إعداد القادة لترسيخ التميز الحكومي

بالصور

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد