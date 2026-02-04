هل كل جدال مذموم؟.. خالد الجندي يوضح الفرق بين المحمود والعقيم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن الكريم لفت النظر بوضوح إلى طبيعة الإنسان الجدلية، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً»، موضحًا أن الجدل في حد ذاته ليس مذمومًا على إطلاقه، وإنما تتحدد قيمته ومرتبته بحسب الهدف منه والنية الكامنة وراءه.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC" اليوم الأربعاء، أن هناك فرقًا كبيرًا بين الجدل الذي يكون نقاشًا بلا طائل أو حديثًا من أجل الحديث فقط، وبين الجدل الذي يُراد به الوصول إلى الحق ونصرته، مشيرًا إلى أن الأول يضيع الوقت ويهدر المعاني، بينما الثاني مطلوب شرعًا ومحمود عقلًا.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن القرآن الكريم نفسه فرّق بين أنواع الجدل، فهناك آيات تأمر به مثل قوله تعالى: «وجادلهم بالتي هي أحسن»، وقوله: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن»، كما أن هناك آيات أخرى تنهى عن الاستمرار في الجدل العقيم، مثل قوله تعالى: «وإن جادلوك فقل الله أعلم»، لافتًا إلى أن وجود سورة كاملة باسم سورة المجادلة دليل واضح على أن الجدل قد يكون وسيلة مشروعة لطلب الحق.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن النبي ﷺ لم ينزعج من جدال المرأة التي جادلته في أمر زوجها، لأن جدالها لم يكن انتصارًا للنفس، وإنما سعيًا للوصول إلى الحق، مؤكدًا أن الضابط الأساسي لمعرفة الجدل المحمود هو خلوّه من التعصب ورفض المسلّمات، وأن يكون الطرفان مستعدين للتسليم بالحق متى ظهر، أيًّا كان مع من.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن الجدل يصبح مذمومًا حين يبدأ الإنسان في إنكار البدهيات ورفض القواعد العقلية الواضحة، وضرب مثالًا بمن يجادل في أمور بديهية لا تحتمل الخلاف، مؤكدًا أن العقل السليم لا يقبل أن يحتاج الواضح إلى دليل، مستشهدًا بقول الشاعر: «وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل»، موضحًا أن الميزان الصحيح لأي كلام أو نقاش هو وجود دليل معتبر من كتاب الله أو سنة رسوله أو لغة العرب الصحيحة أو استدلال عقلي سليم.

