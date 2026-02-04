قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
بمشاركة 99 شركة.. وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين
برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا
الرئيسان السيسي وأردوغان يشاركان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي
بعد الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الجنيه الذهب اليوم
رشا عوني

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعاً جديداً بعد الانخفاض الكبير للمعدن الأصفر المفاجئ خلال الأيام القليلة الماضية، لتعاود أسعار الذهب في الصعود مجدداً على كافة الأعيرة، حيث يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب الآن وسعر عيار21 اليوم الأكثر شراءً في مصر. 

الاستثمار في الجنيه الذهب

أما بالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب فهو عليه إقبال واسع حيث اتجه الكثير لشراء الجنيه الذهب كنوع من الاستثمار في الذهب وحفظ الأموال، فكان الاختيار المتداول هو شراء الجنيه الذهب الذي يرتفع سعره بشكل شبه يومي مع ارتفاع أسعار الذهب. 

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، زيادة جديدة - تليجراف مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير قيمة 55,040 جنيها للبيع و54,232 جنيها للشراء مسجلا زيادة قدرها 200 جنيه. 

الجنيه الذهب وزنه كام؟

يزن الجنيه الذهب 8 جرام وهو من عيار 21 ، وقد ارتفع سعر الجنيه الذهب منذ بداية العام الجاري 2026 بحوالي 8 آلاف جنيه حيث وصل سعره اليوم 55 ألف جنيه.

ومنذ أيام وصل سعر الجنيه الذهب 60 ألف جنيه في موجة صعود غير مسبوقة لأسعار الذهب في مصر والعالم، وفي اليوم التالي انخفض الذهب بقيمة ألف جنيه كاملة ، ليعود سعر عيار 21 لـ 6400 جنيه ثم يبدأ الصعود مجدداً. 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير

 

سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم الجنيه الذهب بكام كم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب اليوم

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

بوستر مسرحية تاتو
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
محافظ الشرقية
