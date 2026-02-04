بعد الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعاً جديداً بعد الانخفاض الكبير للمعدن الأصفر المفاجئ خلال الأيام القليلة الماضية، لتعاود أسعار الذهب في الصعود مجدداً على كافة الأعيرة، حيث يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب الآن وسعر عيار21 اليوم الأكثر شراءً في مصر.

الاستثمار في الجنيه الذهب

أما بالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب فهو عليه إقبال واسع حيث اتجه الكثير لشراء الجنيه الذهب كنوع من الاستثمار في الذهب وحفظ الأموال، فكان الاختيار المتداول هو شراء الجنيه الذهب الذي يرتفع سعره بشكل شبه يومي مع ارتفاع أسعار الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير قيمة 55,040 جنيها للبيع و54,232 جنيها للشراء مسجلا زيادة قدرها 200 جنيه.

الجنيه الذهب وزنه كام؟

يزن الجنيه الذهب 8 جرام وهو من عيار 21 ، وقد ارتفع سعر الجنيه الذهب منذ بداية العام الجاري 2026 بحوالي 8 آلاف جنيه حيث وصل سعره اليوم 55 ألف جنيه.

ومنذ أيام وصل سعر الجنيه الذهب 60 ألف جنيه في موجة صعود غير مسبوقة لأسعار الذهب في مصر والعالم، وفي اليوم التالي انخفض الذهب بقيمة ألف جنيه كاملة ، ليعود سعر عيار 21 لـ 6400 جنيه ثم يبدأ الصعود مجدداً.