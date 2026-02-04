قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
اقتصاد

الذهب يرتفع عالميًا.. و«آي صاغة»: الأسعار المحلية غير عادلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية مدفوعة بعودة الطلب، لا سيما من السوق الصينية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة». 

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6725 جنيهًا بزيادة 275 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 292 دولارًا لتصل إلى 4947 دولارًا. 

وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 7686 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5764 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 53,800 جنيه.

ارتفاع عالمي مدعوم بالصين

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن الطلب الصيني يمثل محركًا رئيسيًا لارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا أن السوق المحلية لم تعكس التحركات العالمية بالشكل العادل، مع وجود فجوة تقدر بنحو 200 جنيه بين السعر المحلي والعالمي لجرام الذهب.
 

تراجع الأسعار مؤقت

شهدت أسعار المعادن النفيسة تراجعًا حادًا مؤخرًا قبل أن تنتعش، وهو ما جذب المستثمرين عند مستويات منخفضة. 

وأوضح إمبابي أن الهبوط كان فنيًا نتيجة تصفية المراكز وضغوط الهامش، وليس انعكاسًا لتراجع العوامل الأساسية الداعمة للذهب، وهو ما يعزز احتمالات استمرار حالة التقلبات المرتفعة في السوق.

عوامل محلية وضغوط الدولار

ورغم الانتعاش، قد يشهد الذهب استقرارًا نسبيًا على المدى القريب مع تراجع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وتعافي الدولار الأمريكي، ما قد يخفف الطلب على الملاذات الآمنة.

وأكد التقرير أهمية ضبط التسعير المحلي بما يتوافق مع التحركات العالمية لضمان الشفافية وعدالة السوق.

تأثير الأحداث الدولية

ويستمر الطلب على الذهب متأثرًا بالأوضاع العالمية، من بينها المفاوضات النووية الإيرانية، والاتفاقيات التجارية مثل الاتفاق بين الولايات المتحدة والهند، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تؤثر على قوة الدولار وأسعار الفائدة، وهو ما يحدد بشكل مباشر اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

اسعار الذهب الذهب سعر الذهب اليوم ارتفاع أسعار الذهب

