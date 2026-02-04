الذهب يرتفع عالميًا.. و«آي صاغة»: الأسعار المحلية غير عادلة

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية مدفوعة بعودة الطلب، لا سيما من السوق الصينية، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6725 جنيهًا بزيادة 275 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 292 دولارًا لتصل إلى 4947 دولارًا.

وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 7686 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5764 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 53,800 جنيه.

ارتفاع عالمي مدعوم بالصين

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن الطلب الصيني يمثل محركًا رئيسيًا لارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا أن السوق المحلية لم تعكس التحركات العالمية بالشكل العادل، مع وجود فجوة تقدر بنحو 200 جنيه بين السعر المحلي والعالمي لجرام الذهب.



تراجع الأسعار مؤقت

شهدت أسعار المعادن النفيسة تراجعًا حادًا مؤخرًا قبل أن تنتعش، وهو ما جذب المستثمرين عند مستويات منخفضة.

وأوضح إمبابي أن الهبوط كان فنيًا نتيجة تصفية المراكز وضغوط الهامش، وليس انعكاسًا لتراجع العوامل الأساسية الداعمة للذهب، وهو ما يعزز احتمالات استمرار حالة التقلبات المرتفعة في السوق.

عوامل محلية وضغوط الدولار

ورغم الانتعاش، قد يشهد الذهب استقرارًا نسبيًا على المدى القريب مع تراجع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وتعافي الدولار الأمريكي، ما قد يخفف الطلب على الملاذات الآمنة.

وأكد التقرير أهمية ضبط التسعير المحلي بما يتوافق مع التحركات العالمية لضمان الشفافية وعدالة السوق.

تأثير الأحداث الدولية

ويستمر الطلب على الذهب متأثرًا بالأوضاع العالمية، من بينها المفاوضات النووية الإيرانية، والاتفاقيات التجارية مثل الاتفاق بين الولايات المتحدة والهند، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تؤثر على قوة الدولار وأسعار الفائدة، وهو ما يحدد بشكل مباشر اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.