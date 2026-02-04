النائب العام الليبي يكشف تفاصيل مقـ.تل سيف القذافي

أكد مكتب النائب العام الليبى، اليوم الأربعاء، مقتل سيف الاسلام القذافي متأثرا بإصابته بأعيرة نارية.



وأفاد المكتب، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأنه على أثر تلقي بلاغ عن واقعة وفاة المواطن سيف الإسلام معمر القذافي ..نفذ المحققون قرار النائب العام الذي خولهم استيفاء المعلومات ، بالانتقال إلى الأماكن وإجراء المعاينة وضبط الأشياء وندب الخبراء وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة محل البحث الابتدائي.



وأوضح مكتب النائب العام أن فريق المحققين قام ، رفقة أطباء شرعيين وخبراء أسلحة، بصمة، سموم، ومجالات متنوعة من العلوم المرتبطة بالتحقيق، بمعاينة جثمان المتوفى حيث أسفرت عن إثبات تعرضه لأعيرة نارية أصابته في مقتل.



وبين مكتب النائب العام أن إطار التحقيق أخذ في البحث عن أدلة الدعوى وتحقيقها؛ وتعيين حلقة المشتبهين بارتكاب الجريمة؛ واتخاذ الإجراءات التي تلزم إقامة الدعوى العمومية ضدهم.