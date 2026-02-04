هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن

نشر الإعلامي أمير هشام أرقام محمود تريزيجيه مع الأهلي في الدوري وبطولة أفريقيا.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمود تريزيجيه هذا الموسم مع النادي الأهلي 🦅📊

▪️ متصدر هدافي الفريق في الدوري بـ6 أهداف ⚽️🔝

▪️ متصدر هدافي الفريق في دوري أبطال إفريقيا بـ5 أهداف ⚽️🔝

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.