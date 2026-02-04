مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي بقصر الاتحادية

عرضت القناة الأولى بثا مباشرا لـ المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الرئيس التركي بقصر الاتحادية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، قبل قليل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته‎.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وسوف يشارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم، الأربعاء، بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين.



