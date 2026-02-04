لو لاعب معتزل هيسجلها.. علاء ميهوب يعلق على فرصة كامويش الضائعة أمام البنك الأهلي

علق علاء ميهوب نجم الأهلي السابق على فرصة كامويش مهاجم الأحمر الجديد الضائعة أمام البنك الاهلي في بطولة الدوري.

وقال ميهوب خلال تصريحاته: كامويش قدم أداء مخيبا للآمال منذ نزوله في الدقيقة 66 من المباراة وأهدر فرصة محققة بشكل غريب.

وأضاف: لا أريد الحكم على كامويش حاليا لكن الكرة سهلة ووضعه التشريحي منضبط ولكن التنفيذ غريب للغاية.

وأوضح : أي لاعب معتزل منذ 40 سنة ووصلت له الكرة بهذا الشكل كان سيسجلها وبالتالي العيب ليس بدنيا أو غيره.

مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أمام شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تُقام المباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل 7 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستُذاع حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة.