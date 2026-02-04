أرقام أحمد عبدالقادر بعد رحيله عن الأهلي

أعلن أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي رحيله عن المارد الأحمر بعد توصله لاتفاق مع فريق الكرمة العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولعب أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي 123 مباراة وسجل 20 هدف وصنع 12 هدف خلال مشواره في مختلف البطولات.

ونجح عبدالقادر في تحقيق 10 بطولات رفقة النادي الأهلي وهم بطولتي كأس مصر وبطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولتي كأس مصر.

كما حقق عبدالقادر 3 بطولات من السوبر المصري وبطولة من السوبر الإفريقي.

عبدالقادر يودع الأهلي

وودع أحمد عبدالقادر النادي الاهلي وجماهيره.. قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم اليوم انتهت علاقتي بالنادي الاهلي بعد رحله دامت لاكتر من ٥ سنوات مليئه بالذكريات والاحداث.. شكرا النادي الاهلي العظيم ورئيسه ولاعبيه ومجلس ادارته.. شكرا جمهور الاهلي والله الموفق والمستعان.

