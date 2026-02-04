الجارحي رئيسًا لبعثة الأهلي في الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف النائب محمد ‏الجارحي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى ‏الجزائر غدًا "الخميس"، استعدادًا لمواجهة فريق شبيبة القبائل يوم السبت المقبل، ‏في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص ‏الجارحي على التواصل مع الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لمتابعة كافة ‏الترتيبات الخاصة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل ‏الأجواء للجهاز الفني واللاعبين‎.‎

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أمام شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تُقام المباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل 7 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستُذاع حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة.