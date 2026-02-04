الغندور يطرح سؤالا للجماهير بشأن صفقة الأهلي الجديدة

طرح الإعلامي خالد الغندور ، سؤالا لجماهير الاهلي بشأن صفقة النادي الجديدة الأنجولي كامويش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: هل ينجح كامويش مع الأهلي؟.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.