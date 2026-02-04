قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب العام الليبي يكشف تفاصيل مقـ.تل سيف القذافي
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
شوبير: الهجوم على الشناوي بعد تعادل الأهلي مبالغ فيه

الشناوي
الشناوي
منار نور

علق الإعلامي أحمد شوبير على الانتقادات التي طالت محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تعادل الفريق مع البنك الأهلي، مؤكدًا أن الهجوم على الحارس مبالغ فيه.


وقال شوبير خلال تصريحاته لإذاعة «أون سبورت»: «جماهير الأهلي تعيش حالة من الصدمة والغضب بعد نتيجة المباراة، ليس فقط بسبب التعادل، ولكن أيضًا نتيجة الأداء غير المرضي للفريق».


وأضاف: «أمس كانت جماهير الأهلي غاضبة ومتضايقة جدًا، مش بس بسبب التعادل مع البنك الأهلي، لكن كمان بسبب سوء الأداء. وأرى أن حالة الهجوم على الشناوي شديدة جدًا».


وشدد شوبير على ضرورة التحلي بالهدوء عند توجيه النقد: «حتى لو عايز تنقد، في طريقة تكون فيها النقد بحب واحترام. لو شايف إن في مسؤولية، قولها بشكل لطيف».


واختتم تصريحاته مؤكدًا وجهة نظره الفنية كحارس مرمى سابق: «أنا كشوبير وكحارس مرمى، شايف إن الهدف اللي دخل في وادي دجلة صعب جدًا، وممكن بعض الحراس يقدروا يصدوه، لكن الهدف في حد ذاته هدف صعب».

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

جوارديولا

جوارديولا يدعم قطاع غزة: الحقائق أمام أعيننا وواضحة

محمد هاني

إبراهيم عبد الجواد: محمد هاني الأفضل في مركزه

الشناوي

شوبير: الهجوم على الشناوي بعد تعادل الأهلي مبالغ فيه

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
