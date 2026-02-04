شوبير يدافع عن محمد الشناوي: لا يجوز اختزال مستواه في لقطة واحدة

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن حارس الاهلي محمد الشناوي بعد الهجوم عليه بسبب الهدف المبكر الذي استقبله الأهلي في الدقيقة 11.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:

ما يحدث من حملات انتقاد ضد حارس الأهلي غير مفهوم، خاصة أن اللاعب يمتلك تاريخًا طويلًا من الإنجازات واللقطات الحاسمة التي أنقذت الفريق في مواقف أصعب كثيرًا.

وتابع قائلاً:" أن محمد الشناوي كان دائمًا عنصر أمان للفريق في البطولات المحلية والقارية، ولا يجوز اختزال مستواه في لقطة واحدة.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.