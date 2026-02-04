قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء: نسعى لتنمية شاملة في الصعيد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
إيران تقرر نقل المحادثات مع أمريكا من إسطنبول إلى عمان
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
رياضة

شوبير يدافع عن محمد الشناوي: لا يجوز اختزال مستواه في لقطة واحدة

الشناوي
الشناوي
ميرنا محمود

دافع الإعلامي أحمد شوبير   عن حارس الاهلي محمد الشناوي بعد الهجوم عليه بسبب الهدف المبكر الذي استقبله الأهلي في الدقيقة 11.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:
  ما يحدث من حملات انتقاد ضد حارس الأهلي غير مفهوم، خاصة أن اللاعب يمتلك تاريخًا طويلًا من الإنجازات واللقطات الحاسمة التي أنقذت الفريق في مواقف أصعب كثيرًا.

وتابع قائلاً:" أن محمد الشناوي كان دائمًا عنصر أمان للفريق في البطولات المحلية والقارية، ولا يجوز اختزال مستواه في لقطة واحدة.

وتابع قائلاً:"  الشناوي كان دائمًا عنصر أمان للفريق في البطولات المحلية والقارية، ولا يجوز اختزال مستواه في لقطة واحدة.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.

الاهلي الشناوي شوبير تصريحات شوبير

طريقة عمل الشاورما في البيت
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
