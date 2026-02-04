الغندور يكشف سبب غير متوقع لـ تعادل الأهلي مع البنك

كشف الإعلامي خالد الغندور ، عن سبب تعادل الاهلي مع البنك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور : غاب عاشور غابت الحلول وغاب الفوز في المباراتين.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.