حوادث

من بينهم طفل ..إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بالدقهلية

همت الحسينى

أصيب 4 أربعة أشخاص بإصابات متفرفة إثر  وقوع حادث  اصطدام موتوسيكل  على  الطريق الزراعي  بميت سلسيل  بمحافظة الدقهلية.


حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث  اصطدام موتوسيكل في توك توك وإصابة 4 أشخاص.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الواقعه وتبين إصابة كلا من  محمد علي أحمد سالم 16عاما وأصيب  بجرح تهتكي علي طول الفخذ والركبة اليسري واشتباه كسر بالذراع الأيسر؛ محمود الغريب الغريب عبده 38 عاما وأصيب  اشتباه كسر بمفصل الفخد الأيمن، كريم عامر السادات معوض16 عاما، اشتباه كسر بالركبة اليسري واشتباه كسر بالساعد الايسر، وأكمل معين الغريب عبده  8اعوام وإصابته  بسحجات بالجبهة من الناحية اليسري وسحجات بالذقن وخدوش بالقدم اليسري.

تم نقل المصابين الى مستشفى ميت سلسيل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة  العامة

الدقهليه محافظه ميت سلسيل

