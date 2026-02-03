ننشر أسماء مصابي حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة في الدقهلية

حصل “صدى البلد ”على أسماء المصابين فى حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بشرببن أمام عزبة خليل بمحافظة الدقهلية وهم أميرة حمدي أحمد محمود 30 عاما مقيمة المنصورة (طبيبة أشعة)، وإصابتها آلام بالصدر وجروح بالوجه، وفاطمة جمال السعدني 28 عاما مقيمة برأس الخليج في شربين وإصابتها ما بعد الارتجاج ؛ وهاجر جمال أبو العينين 22 عاما مقيمة رأس الخليج شربين وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم وعمر عبد المنعم أحمد مرسى 52 عاما مقيمة شربين وإصابته نزيف داخلى بالمخ وإصابته ألام بالرقبة والحوض والعمود الفقرى مدحت السيد الغريب 31 عاما مقيم بسنديلة وأصيب بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة



وأصيب الحسين رسمي 24 عاما مقيم شربين ومصاب بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالجسم وأماني حمادة الكومي 19 عاما مقيمة شربين وإصابتها ما بعد الارتجاج و كسر بالحوض وبالساق اليسرى كسر بالعمود الفقري

وأمانى السيد 33 عاما مقيمة الحصص شربين وأصيبت بنزيف بالمخ و كسر بالذراع الايمن.

تم نقل المصابين الى مستشفى شربين لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

