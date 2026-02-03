محافظ الدقهلية يستقبل نائب رئيس هيئة الشراء الموحد لدعم منظومة التحول الرقمي

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمكتبه الدكتور هشام محيي بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، بحضور الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، والمحاسب السيد خيوة وكيل وزارة المالية.

وتناول محافظ الدقهلية ، خلال اللقاء بحث واستعراض آليات وتحديثات أساليب الشراء الموحد بما يخدم المنظومة الصحية في المستشفيات الجامعية ومستشفيات مديرية الصحة والجهات الحكومية، في إطار دعم وتطوير منظومة الشراء والإمداد والخدمات الصحية.

وأكد محافظ الدقهلية، على دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون مع هيئة الشراء الموحد وكافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي، بما يحقق مستهدفات رؤية الدولة المصرية 2030.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهداف ورشة العمل التي ستنظمها هيئة الشراء الموحد، وتستهدف ممثلي مختلف جهات القطاع الصحي بالمحافظة، للتعريف والتدريب على ما تم تطويره في منظومة الإمداد 2025 Media، ومنظومة الصيانة (صيانة – Media)، بالإضافة إلى منظومة خدمة العملاء الجديدة، بما يسهم في حوكمة الإجراءات، وتيسير التعاملات، وتعزيز كفاءة التواصل بين الجهات المختلفة.

وأشاد اللواء "مرزوق"، بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في تطوير منظومة الإمداد والشراء، مثمنًا الجهود المبذولة من فرق العمل الفنية والتقنية بالهيئة، ومؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق اللازم لإنجاح ورشة العمل وتحقيق أقصى استفادة منها للعاملين بالقطاع الصحي بمحافظة الدقهلية.

فيما أعرب الدكتور هشام بدر ، عن تقديره لدعم محافظ الدقهلية وتعاونه المثمر، مؤكدًا أن الورشة تأتي في إطار حرص الهيئة على التواصل المستمر مع الجهات المتعاملة معها، والاستماع إلى مقترحاتهم، وتذليل أية تحديات قد تواجههم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات العاملين على التعامل مع المنظومات الإلكترونية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

و أكد الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، على دعم مستشفيات الجامعة لكافة الجهود اللازمة لتوفير مستلزمات المستشفيات والتعاون الكامل مع مستشفيات الصحة وهيئة الشراء الموحد في دعم كافة الجهود اللازمة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين.