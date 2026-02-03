الدقهلية: سيارات مكنسية جديدة تنضم لمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية للارتقاء بمنظومة النظافة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سيارتين مكنسيتين جديدتين لكنس الأتربة من الشوارع الرئيسية بأحياء شرق وغرب المنصورة والتي تم شراؤها ضمن الخطة الاستثمارية تمويل ذاتي من حساب صندوق النظافة بالمحافظة بتكلفة مالية ١١ مليون جنيه في إطار العمل المستمر على رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظة .

وكلف المحافظ، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة، بالتنسيق مع رؤساء حي شرق وغرب ببدء عمل السيارات الجديدة التي انضمت لمنظومة النظافة بنطاق المنطقة المركزية (حي شرق وغرب ) مشيرا إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها والحفاظ على موارد الدولة.

كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع، مؤكدًا أن النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية وتعاون المواطنين للحفاظ على ما يتم إنجازه، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي الدقهلية وزائريها.

رافق المحافظ خلال تفقده السيارات اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة ومسئولي إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.