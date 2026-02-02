قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الدقهلية.. حملة مكبرة للنظافة بالمنصورة استعدادا لاحتفالات العيد القومي

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

أعطى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إشارة البدء لانطلاق حملة مكبرة لكنس ونظافة الشوارع والميادين بمدينة المنصورة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفالات الدقهلية بالعيد القومي الذي يوافق 8 فبراير الجاري.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف رفع وإزالة الأتربة والمخلفات من مختلف شوارع وميادين المدينة، وتهيئة الأجواء أمام المواطنين بما يليق بالمظهر الحضاري لعاصمة المحافظة، وبما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح “ مرزوق” أن الحملة يشارك فيها 35 معدة نظافة متنوعة، و3 مكانس آلية، إلى جانب عمال النظافة، خلال الوردية الصباحية، ويتم تنفيذها بشكل مكثف وعلى فترات متواصلة لضمان تحقيق أفضل النتائج، مع التركيز على المحاور الرئيسية والميادين العامة ومداخل المدينة.

وكلف المحافظ، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة، بالتنسيق مع رؤساء حي شرق وغرب ومركز المنصورة بضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع، مؤكدًا أن النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية وتعاون المواطنين للحفاظ على ما يتم إنجازه، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي الدقهلية وزائريها.

وأضاف محافظ الدقهلية أن هذه الحملات تأتي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة وعدم الاكتفاء بالمناسبات فقط، بما يحقق الاستدامة في مستوى النظافة والمظهر العام.

رافق المحافظ خلال تفقده المعدات، اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ،  محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومسئولي إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.

