منتخب مصر يقترب من مواجهة إسبانيا وديا في برشلونة

يواصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ترتيباته للمعسكر المقبل للفراعنة، والذي يقام الشهر الجاري ويخوض على هامشه المنتخب مباراتين وديتين ضد منتخبي السعودية وإسبانيا.

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير | منتخب مصر يقترب من مواجهة ودية أمام إسبانيا في برشلونة يوم 31 مارس الجاري"

يبذل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جهودا كبيرة خلال الفترة الحالية من أجل إقامة مباراة مصر الودية أمام منتخب إسبانيا.

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن ترتيباته للمعسكر المقبل للفراعنة، والذي يقام الشهر الجاري ويخوض على هامشه المنتخب مباراتين وديتين ضد منتخبي السعودية وإسبانيا.

في السياق ذاته، يواصل منتخب مصر استعداداته لمعسكره المقبل الذي سينطلق يوم 22 مارس، والذي يشهد مباراة ودية مؤكدة أمام المنتخب السعودي، فيما يجري الترتيب لمباراة ودية إضافية لا تزال قيد الاتفاق

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.