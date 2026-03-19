قبل مواجه مصر.. رينارد يعلن قائمة السعودية لمعسكر مارس

أعلن هيرفي رينارد قائمة منتخب السعودية لمعسكر مارس استعدادًا لكأس العالم 2026، والذي يُقام من 22 إلى 31 مارس في جدة وصربيا وجاء الإعلان بشكل جديد حيث أعلن عن قائمة أولى تضم 25 لاعب وقائمة ثانية تضم 25 لاعب

ويواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب مصر يوم 27 مارس في جدة، ثم يلاقي صربيا يوم 31

وضمّت القائمة الأولى (25) لاعبًا،: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبدالإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

كما تقرر تنظيم معسكر موازٍ للمنتخب السعودي لقائمة (B) في محافظة جدة خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول هيرفي رينارد، وبقيادة الإيطالي لويجي دي بياجو مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عام

وضمّت القائمة (25) لاعبًا،: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، راكان النجار، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، خليفة الدوسري، علي لاجامي، محمد سليمان، محمد محزري، نواف بوشل، محمد أبو الشامات، إسلام هوساوي، ماجد كنبة، عيد المولد، نايف مسعود، علي الأسمري، محمد المجحد، صبري دهل، مروان الصحفي، همام الهمامي، راكان الغامدي، علاء حجي، عبدالعزيز العليوة، ثامر الخيبري، فهد الزبيدي