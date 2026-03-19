كوليبالي يرد على قرار كاف ويؤكد: الكأس في السنغال ولن يذهب لمكان آخر

كسر كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي وقائد منتخب السنغال، صمته للرد على قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي قضى بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من السنغال ومنحه لمنتخب المغرب، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية.



وأكد كوليبالي أن منتخب بلاده حقق اللقب عن جدارة، مشددًا على أن التتويج لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مجهود كبير داخل الملعب، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب المغرب بهدف دون رد.

وقال مدافع السنغال عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إن منتخب بلاده لم يحصل على الكأس بسهولة، بل انتزعه بجهد، مضيفًا أن الكأس سيبقى مع أبطاله، في إشارة واضحة لرفضه قرار سحب اللقب.



ووجه كوليبالي رسالة قوية، مطالبًا باحترام الأبطال، مؤكدًا أن الإنجاز لا يخص السنغال فقط، بل يمثل القارة الإفريقية بأكملها، في تعبير عن استيائه من القرار الأخير.



وتأتي تصريحات كوليبالي في ظل تصاعد الأزمة، حيث يترقب منتخب السنغال قرار محكمة التحكيم الرياضية “CAS”، بعد أن أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رفضه القاطع لقرار “كاف”، واصفًا إياه بغير العادل وغير المسبوق.



وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار الجدل حول نهائي البطولة، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات القانونية خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحسم مصير اللقب بشكل نهائي.