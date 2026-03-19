مدرب المغرب عن قرار الكاف بسحب اللقب من السنغال: قرار أسعدني

علق محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بسحب لقب كأس أمم إفريقيا من منتخب السنغال ومنحه لمنتخب المغرب، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.



وكانت المباراة النهائية قد انتهت بفوز السنغال بهدف دون رد، قبل أن يعلن “كاف” لاحقًا تجريد المنتخب السنغالي من اللقب ومنحه لأسود الأطلس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة للأسباب في البيان الرسمي.





وفي تصريحاته، أعرب وهبي عن سعادته بالقرار، موجهًا التهنئة للشعب المغربي والجهاز الفني واللاعبين، بالإضافة إلى اتحاد الكرة، مؤكدًا أن ما تحقق يعد خبرًا سعيدًا ومستحقًا.



التركيز على المستقبل

وأشار المدير الفني لمنتخب المغرب إلى أن القرار أسعد الجميع، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التركيز على المرحلة المقبلة، وعدم الانشغال بما حدث في الماضي.



وأكد وهبي أن هدفه الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في تجهيز المنتخب المغربي لتقديم أفضل أداء ممكن خلال بطولة كأس العالم المقبلة، موضحًا أنه يفضل توجيه كل تركيزه نحو الجانب الفني والاستعدادات المستقبلية.





واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الإفريقي والجهات المعنية قاموا بدورهم، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل الجدل الدائر، مفضلًا التركيز الكامل على العمل داخل الملعب.