غياب مهاجم سوبر.. الأهلي يفتقد 3 نجوم في إياب الترجي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد غد السبت.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم السبت في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الإياب بين النادي الأهلي والترجي التونسي بعد غد السبت.

كما تنقل قناة أون تايم سبورت الأرضية مباراة الأهلي والترجي في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا.

غيابات الأهلي أمام الترجي

يفتقد الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خدمات 3 نجوم في إياب الترجي بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة غيابات النادي الأهلي في إياب الترجي كل من: الثنائي كريم فؤاد وياسين مرعي للإصابة إلي جانب الأنجولي يلتسين كامويش إثر خروجه من حسابات الجهاز الفني نظرا لعدم تقديمه أي مردود فني منذ انضمامه على سبيل الإعارة.