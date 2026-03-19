قناة مجانية مفتوحه لإذاعة مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امام نظيره الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات إياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة .

كما تذاع عبر القناة المفتوحه أون تايم سبورت الأرضية.

ويحتاج الأهلي، للفوز أمام نادي الترجي الرياضي التونسي، بهدفين دون رد، وذلك من أجل التأهل للدور القادم من المسابقة بصورة رسمية.

وكان الأهلي قد هزم في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي بهدف نظيف من ركلة جزاء

و يدير المباراة المغربي جلال جيد حكما للساحة ويعاونه كل من زكريا برنيسي مساعد أول ومصطفى اكاركاد مساعد ثانٍ