بعد السقوط في جحيم رادس.. 4 إجراءات في الأهلي قبل إياب الترجي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل في اطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعي النادي الأهلي لتجاوز عقبة نظيره الترجي التونسي والتأهل علي حساب الفريق التونسي بعد سقوط المارد الأحمر في جحيم رادس.

ووضع النادي الأهلي والخواجة توروب عديد الإجراءات من أجل تخطي الترجي في إياب دوري أبطال إفريقيا بعد غد السبت.

مصير توروب

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن موقف ياسين منصور نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي من التعاقد مع مدرب جديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن ياسين منصور ومجلس إدارة النادي الأهلي يرفض فكرة تعيين مدرب محلي لقيادة المارد الأحمر في الوقت الحالي.

وتابع أن مجلس إدارة النادي الأهلي يفضل التعاقد مع مدرب أجنبي مع ترشيح أسماء أبرزها البرتغالي جوزيه جوميز حال خروج المارد الأحمر من دوري أبطال إفريقيا.

تثبيت بنشرقي

يدرس الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي إمكانية يبحث تثبيت أشرف بن شرقي في هجوم الفريق خلال مواجهة الترجي يوم السبت المقبل.

ويرغب توروب في إستغلال قدرات ومهارات بنشرقي في النواحي الهجومية لزيادة فاعلية القلعة الحمراء في المناحي الهجومية.

جوكر الوسط

استقر الدانماركي توروب على إعادة مروان عطية لاعب وسط الفريق للتشكيل الأساسي في مواجهة الترجي التونسي المقبلة.

يأتي ذلك من جانب توروب عقب بقائه على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب أمام الترجي ودوره البارز في المساندة الهجومية بلقاء الذهاب في دوري أبطال إفريقيا.

حراسة عرين الأهلي في أمان

اتفق الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي علي إستمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى القلعة الحمراء أمام نظيره فريق الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك عقب تألق مصطفي شوبير في الزود عن مرماه في لقاء الذهاب أمام الترجي فى رادس.