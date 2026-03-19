دانيال البنا : أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى 120 دولارًا للبرميل
موعد مباراة الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بتشتم من عيالي.. مي كساب تكشف ردود الفعل على مسلسل "نون النسوة"
محمد العدل يتغنى بموهبة ريهام عبد الغفور بعد نجاحها في "حكاية نرجس"
هتعرف من ريحتها.. أسرار تفرق بين الرنجة السليمة والفاسدة
السما صفرا.. عاصفة ترابية وأمطار متقطعة تضرب أسيوط
بطائرة مسيرة .. عدوان جديد على مصفاة ميناء عبدالله الكويتي
ماكرون يدعو للتوصل الفوري إلى وقف استهداف البنية التحتية المدنية
طعم جديد نضج وأصبح له أسلوبه.. عمرو أديب يُشيد بموهبة كريم محمود عبدالعزيز
خبير تربوي يكشف سلبيات قرار تأخير موعد امتحانات شهر مارس 2026
البرلمان العربي يُجدّد رفضه القاطع لمُهاجمة إيران المنشآت النفطية والصناعية
أ ف ب: ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 30% بعد هجوم إيران على منشأة غاز في قطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مطالبات بضوابط برلمانية حاسمة لضبط مصروفات الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن التوسع الكبير الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية يمثل خطوة مهمة لدعم منظومة التعليم العالي واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، لكنه في الوقت نفسه يثير العديد من التساؤلات حول الارتفاع الملحوظ في المصروفات الدراسية، ومدى ارتباطها الفعلي بجودة العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.

وقال إن كثيرًا من الأسر المصرية أصبحت تواجه صعوبات حقيقية في تحمل تكلفة الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث وصلت الرسوم الدراسية في بعض الكليات إلى مستويات مرتفعة للغاية، الأمر الذي يضع التعليم الجامعي خارج نطاق قدرة شريحة واسعة من المواطنين، رغم أن التعليم العالي يجب أن يظل فرصة عادلة ومفتوحة أمام كل المتفوقين وليس فقط القادرين ماديًا.

وأوضح "سليم" أن التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الهدف التعليمي والبعد الاستثماري، بحيث لا تتحول العملية التعليمية إلى مشروع ربحي بحت، وإنما تظل رسالة علمية وتنموية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وفي هذا الإطار، طالب الدكتور محمد سليم بوضع ضوابط واضحة وعادلة لتنظيم رسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار المنظومة التعليمية، مقترحًا 5 ضوابط حاسمة يمكن أن تشكل إطارًا منظمًا لهذه الرسوم، وهي:
أولاً: وضع آلية رقابية واضحة من قبل الجهات المختصة لتحديد الحد الأقصى للرسوم الدراسية، بما يمنع المغالاة غير المبررة في المصروفات.

ثانيًا: ربط قيمة الرسوم الدراسية بمستوى الخدمات التعليمية الفعلية المقدمة للطلاب، من حيث جودة المناهج، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، والبنية التحتية التعليمية.

ثالثًا: إلزام الجامعات الخاصة والأهلية بإعلان المصروفات الدراسية بشكل شفاف ومسبق قبل بدء التنسيق أو القبول، حتى تكون الصورة واضحة أمام الطلاب وأسرهم.

رابعًا: تعزيز دور المجلس الأعلى للجامعات في متابعة الأداء الأكاديمي لهذه المؤسسات، والتأكد من التزامها بالمعايير التعليمية المعتمدة.

خامسًا: التوسع في تقديم المنح الدراسية والتخفيضات للطلاب المتفوقين وغير القادرين، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم العالي.

وأكد الدكتور محمد سليم أن التعليم العالي ليس مجرد سوق مفتوحة بلا ضوابط، بل هو إحدى أهم ركائز بناء مستقبل الوطن، مشددًا على أن ضبط منظومة المصروفات الدراسية في الجامعات الخاصة والأهلية أصبح ضرورة ملحة لضمان تحقيق العدالة التعليمية، وحماية الأسر المصرية من أعباء مالية متزايدة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على جودة العملية التعليمية ودورها في إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

احمد العوضي

يارا السكري شمسها حامية.. أحمد العوضي يكشف معنى الوصف لأول مرة

ترشيحاتنا

حمزة العيلي

منبهر بعظمتك.. حمزة العيلي يتغنى بأداء ريهام عبد الغفور في "حكاية نرجس"

وننسي اللي كان

مفاجآت صادمة في الحلقة 29 من «وننسى اللي كان»

إفراج

إفراج الحلقة 29.. عمرو سعد ينقذ نجله وتارا عماد

بالصور

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد