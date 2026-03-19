موعد مباراة الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي في اطار منافسات إياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي، للفوز أمام نادي الترجي الرياضي التونسي، بهدفين دون رد، وذلك من أجل التأهل للدور القادم من المسابقة بصورة رسمية.

وكان الأهلي قد هزم في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي بهدف نظيف من ركلة جزاء

و يدير المباراة المغربي جلال جيد حكما للساحة ويعاونه كل من زكريا برنيسي مساعد أول ومصطفى اكاركاد مساعد ثانٍ