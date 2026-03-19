رجال سلة الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنصف نهائي بطولة الدوري

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 80-58، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، في ثالث مباريات سلسلة Best of 3.
فرض الأهلي سيطرته وتقدم في الفترات الثلاث الأولى بنتيجة 18-11 و 35- 27 و63-40 قبل أن يحسم الأهلي الفترة الرابعة بنتيجة 80-58.
وكان الأهلي قد خسر المباراة الأولى أمام سبورتنج بنتيجة 68-67، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة في المباراة الثانية بالفوز بنتيجة 89-71 ليلجأ الفريقان لمباراة فاصلة والتي حسمها الأهلي بنتيجة 80-58.