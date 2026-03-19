رجال سلة الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنصف نهائي بطولة الدوري

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 80-58، في المباراة ‏التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، في ثالث مباريات سلسلة ‏Best of 3‎‏.

فرض الأهلي سيطرته وتقدم في الفترات الثلاث الأولى بنتيجة 18-11 و 35- 27 و63-40 قبل أن يحسم الأهلي الفترة الرابعة بنتيجة 80-58.

وكان الأهلي قد خسر المباراة الأولى أمام سبورتنج بنتيجة 68-67، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة في المباراة الثانية بالفوز بنتيجة 89-71 ليلجأ الفريقان لمباراة فاصلة والتي حسمها الأهلي بنتيجة 80-58.