مصير غامض.. خطوة وحيدة تنقذ توروب من الرحيل عن الأهلي

تتأهب إدارة النادي الأهلي لحسم مصير الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ القلعة الحمراء في قادم الأيام.

وذكرت مصادر مطلعة داخل جدران القلعة الحمراء أن مصير توروب مرهون بالفوز أمام الترجي بعد غد السبت في إياب دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت المصادر أنه حال إخفاق توروب في قيادة النادي الأهلي لتخطي عقبة الترجي بعد غد السبت سوف يتم عقد جلسة ودية معه لفض الإرتباط معه بالتراضي والإتفاق على آلية سداد الشرط الجزائي المبرم في عقد الخواجة الدانماركي.

ولفتت المصادر إلي أن إدارة النادي الأهلي تلقت ترشيحات بلسيرة الذاتية لعديد المدربين الأجانب لقيادة المارد الأحمر حال الإطاحة بالدانماركي ييس توروب.

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن موقف ياسين منصور نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي من التعاقد مع مدرب جديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن ياسين منصور ومجلس إدارة النادي الأهلي يرفض فكرة تعيين مدرب محلي لقيادة المارد الأحمر في الوقت الحالي.

وتابع أن مجلس إدارة النادي الأهلي يفضل التعاقد مع مدرب أجنبي مع ترشيح أسماء أبرزها البرتغالي جوزيه جوميز حال خروج المارد الأحمر من دوري أبطال إفريقيا.