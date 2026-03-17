إلى متى سيستمر صبر الأهلي على ييس توروب بعد تراجع النتائج؟

أكد الناقد الرياضي، طه عبد الله، أن النادي الأهلي يشهد تراجعًا ملحوظًا في مستواه خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد النتائج أو الأداء داخل الملعب.

وقال إن جماهير النادي وإدارة الفريق لن تصبر طويلًا على هذا الوضع المتذبذب.

فرصة حتى نهاية الموسم

وأوضح عبد الله، خلال ظهوره في برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن الأهلي قد يمنح المدرب ييس توروب فرصة حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار محتمل بإقالته.

وأضاف أن المدرب يتحمل النسبة الأكبر من مسئولية أي أزمة يمر بها الفريق، رغم أن اللاعبين أيضًا جزء من المشكلة.

اختيارات غريبة في التشكيل

انتقد عبد الله بعض اختيارات المدرب، واصفًا إياها بالغريبة، مثل الاعتماد على اللاعب كوكا في مركز الظهير الأيسر بدلًا من يوسف بلعمري، ما يؤثر على الانسجام داخل الملعب ويزيد من صعوبة تحقيق النتائج المرجوة.

الأداء أمام الترجي: فرص غير مستغلة

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأهلي قدم أداءً مقبولًا في مواجهة الترجي التونسي، ونجح في تهديد مرمى المنافس أربع مرات، لكنه فشل في استغلال تلك الفرص، مؤكدًا أن غياب "اللمسة الأخيرة" يمثل الأزمة الأبرز للفريق خلال الفترة الحالية.