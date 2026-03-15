علاء ميهوب : أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت

أكد علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق أنه مستعد للانضمام إلى إدارة القلعة الحمراء في أي وقت، مشددًا على أن عودته مشروطة باختيار المكان المناسب له داخل النادي.



وقال ميهوب في تصريحات تلفزيونية: "أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت، ولو عرضوا عليا العمل في النادي لن أتردد في الموافقة. شرطي الوحيد حال العودة للعمل في النادي، أن يكون بعد اختيار المكان الذي أجد نفسي فيه والذي سيُضيف فيه للمنصب وليس العكس. يجب أن تكون المهام مُحددة لكل شخص داخل المنظومة الإدارية، حتى تكون هناك نتائج إيجابية في العمل"

جدول مباريات الأهلي

من ناحية أخرى، تحدد جدول مباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي في الدور الثاني من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز وفقا للقرعة وجاء كالتالى :

- الجولة الأولى : الأهلي × سيراميكا يوم 3 أبريل .. ستاد المقاولون العرب 8 مساءً

- الجولة الثانية : الأهلي × سموحة يوم 7 أبريل .. ستاد القاهرة 8 مساءً

- الجولة الثالثة: باي

- الجولة الرابعة: الأهلي × بيراميدز.. يوم 27 أبريل ستاد الدفاع الجوي 8 مساءً

- الجولة الخامسة: الأهلي × الزمالك يوم 1 مايو .. ستاد القاهرة 8 مساءً

- الجولة السادسة: الأهلي × أنبي يوم 5 مايو ..ستاد القاهرة 8 مساءً

- الجولة السابعة : الأهلي × المصري يوم 20 مايو..ستاد برج العرب 8 مساءً.