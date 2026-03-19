دوري أبطال إفريقيا.. إجراء جديد في الترجي قبل إياب الأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة باتريس بوميل خوض أبناء باب سويقة التدريب مرتين عقب وصول بعثة الفريق إلي القاهرة لمواجهة النادي الأهلي بعد غد السبت في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا.

وغادرت بعثة الترجي التونسي إلى القاهرة على متن طائرة خاصة لمواجهة الأهلي بعد غد السبت، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتغلب فريق الترجي على نظيره النادي الأهلي بهدف نظيف في مباراة الذهاب في رادس في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل في اطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعي النادي الأهلي لتجاوز عقبة نظيره الترجي التونسي والتأهل علي حساب الفريق التونسي بعد سقوط المارد الأحمر في جحيم رادس.

ووضع النادي الأهلي والخواجة توروب عديد الإجراءات من أجل تخطي الترجي في إياب دوري أبطال إفريقيا بعد غد السبت.