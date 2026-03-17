مجدي طلبة: توروب لا يصلح للأهلي.. وغياب الجمهور سيؤثر بالسلب

أكد مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لا يصلح للاستمرار مع الأحمر خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمام الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد أمين توجاي من ركلة جزاء ، على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس ، ليتأجل الحسم لمواجهة الإياب المقرر إقامتها السبت 21 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري.



وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



الأهلي أصبح بلا روح تحت قيادة مدربه ييس توروب ، وهناك حالة من فقدان التركيز لجميع لاعبي الفريق ، وفقد الأحمر فرصة المنافسة على لقب كأس مصر بعد خروجه من دور الـ 32 أمام المصرية للاتصالات ، كما ودع منافسات كأس عاصمة مصر ، ويعاني من تذبذب النتائج في الدوري الممتاز ، كما أن الفريق مهدد بالخروج من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي، ولابد أن يكون قراراً برحيل توروب لإنقاذ الموسم.

وتابع: الأهلي سيتأثر سلباً بغياب الجمهور في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي بالقاهرة ، وأرى أن القرار كان قاسياً بمنع الجمهور من التواجد ومؤازرة الفريق في لقاء حاسم ، فالجمهور يعطي الفريق قوة إضافية ترجح كفته ضد أي منافس.