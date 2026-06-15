قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يفرح بنجاحه في الشهادة الإعدادية الأزهرية.. تفاصيل وفاة طالب بالشرقية قبل إعلان نتيجته
شهيد ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مدرسة بمخيم النصيرات
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظات يروون أسباب تفوقهم وأمنياتهم المستقبلية
تقارير تونسية: إقالة اللموشي وتعيين منذر الكبير مدربًا لنسور قرطاج
دعاء استقبال شهر محرم .. كلمات بسيطة مأثورة عن النبي
حبس هاني شكري 6 أشهر بتهمة سب جماهير الأهلي والإساءة إليهم
ازاي تفرق بين عصير القصب السليم والمغشوش.. مفاجأة للمواطنين
موقع الرئاسة ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسي لأخيه الشيخ محمد بن زايد بقصر الاتحادية
من أجل لوكا.. زيدان يفضل مباراة الجزائر على فرنسا في المونديال
دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة
65 مليار دولار استثمارات و9.7 مليار تجارة.. كيف أصبحت الإمارات الشريك الاقتصادي الأبرز لمصر؟
جثمان داخل غابة وشبهات اعتداء.. تفاصيل صادمة في وفاة مصري بألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«معبد الكون».. إصدار جديد لـ هيئة الكتاب يستعرض تاريخ مصر القديمة من فجر الحضارة إلى العصر المتأخر

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال الشرقاوي

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة «مصريات»، كتاب «معبد الكون.. صفحات من تاريخ مصر القديمة» للدكتورة عائشة محمود عبد العال، والذي يقدم قراءة شاملة لتاريخ الحضارة المصرية القديمة عبر مختلف عصورها، مستعرضًا أبرز المحطات السياسية والحضارية التي شكلت واحدة من أعرق حضارات العالم.


يقع الكتاب في ثمانية فصول رئيسية، تبدأ بالعصور الحجرية وبدايات الأسرات المصرية، مرورًا بالعصر العتيق والدولة القديمة وعصور الانتقال المختلفة، وصولًا إلى الدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر، إلى جانب قائمة بالمراجع العامة في التاريخ المصري القديم.


وتستهل المؤلفة كتابها بمقولة منسوبة إلى هرمس (تحوت) جاء فيها: «إن مصر هي صورة السماء، بل هي مقر السماء؛ حيث تتركز فيها كل القوى، والحقيقة أن أرضنا مصر هي معبد الكون»، لتؤكد من خلالها المكانة الحضارية والروحية التي احتلتها مصر عبر آلاف السنين.


ويستعرض الكتاب أحدث الاكتشافات الأثرية التي تشير إلى أن جذور الحضارة المصرية تمتد إلى أكثر من عشرة آلاف عام، موضحًا أن الاكتشافات التي تمت في منطقة أم الجعاب بأبيدوس كشفت عن شواهد مبكرة للكتابة المصرية القديمة، بما يدعم الرأي القائل بأن المصريين عرفوا الكتابة في وقت مبكر جدًا من التاريخ الإنساني.


كما يتناول أثر الحضارة المصرية في الحضارات اللاحقة، مشيرًا إلى أن الإغريق تتلمذوا في معابد مصر ومكتباتها واستفادوا من علومها ومعارفها، الأمر الذي أسهم في انتقال الكثير من عناصر الحضارة المصرية إلى العالم القديم.


ويؤكد الكتاب أن مصر، رغم ما تعرضت له عبر تاريخها الطويل من غزوات وأزمات، استطاعت الحفاظ على هويتها الحضارية، بل وتمكنت في كثير من الأحيان من التأثير في الشعوب التي دخلت أرضها، من خلال قوة ثقافتها وتراثها العريق.


ويخصص الكتاب مساحة واسعة للحديث عن مفهوم التاريخ ومصادره، موضحًا أن دراسة الماضي تعتمد على الوثائق والآثار والشواهد التي خلفتها الحضارات السابقة، سواء كانت مادية ملموسة أو مرتبطة بالأفكار والعقائد والسلوك الإنساني.


ومن أبرز المحاور التي يناقشها الكتاب مصادر دراسة التاريخ المصري القديم، وفي مقدمتها القوائم الملكية التي سجلت أسماء الملوك وأعمالهم منذ فجر التاريخ، ومنها حجر باليرمو، وقائمة الكرنك، وقائمة أبيدوس، وقائمة سقارة، وبردية تورين، التي تعد من أهم الوثائق التاريخية الخاصة بتسلسل الحكام وفترات حكمهم.


كما يتناول الكتاب كتابات المؤرخ المصري القديم مانيتون السمنودي، الذي وضع تقسيم الأسرات المصرية إلى ثلاثين أسرة، وهو التقسيم الذي لا يزال معتمدًا في الدراسات التاريخية الحديثة، رغم ما شاب بعض رواياته من مبالغات وتأثيرات أسطورية.


ويتطرق العمل كذلك إلى كتابات الرحالة والمؤرخين والفلاسفة اليونان والرومان، مثل هيرودوت وأفلاطون وسترابون وبلوتارخ، باعتبارها من المصادر المهمة التي ساعدت في نقل صورة عن مصر القديمة إلى العالم، مع التأكيد على ضرورة التعامل النقدي مع تلك الروايات.


كما يستعرض الكتاب أهمية الكتب المقدسة وكتابات الرحالة العرب، مثل ياقوت الحموي وعبد اللطيف البغدادي والمقريزي، فضلًا عن الآثار المصرية نفسها، سواء الثابتة منها كالمعابد والمقابر، أو المنقولة مثل البرديات واللوحات والنقوش، بوصفها مصادر أساسية لفهم التاريخ المصري القديم وإعادة بناء تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية والدينية للمصريين القدماء.


ويأتي كتاب «معبد الكون.. صفحات من تاريخ مصر القديمة» ليقدم للقارئ العام والباحث المتخصص مادة معرفية تجمع بين السرد التاريخي والتوثيق العلمي، في محاولة لإبراز عمق الحضارة المصرية وأثرها في مسيرة الإنسانية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب معبد الكون صفحات من تاريخ مصر القديمة للدكتورة عائشة محمود عبد العال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُسلّم 22 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة ويؤكد استمرار التيسيرات

الاولي علي الشهادة الإعدادية الأزهرية

أولى شهادة إعدادية أزهرية مكرر بجنوب سيناء: اجتهدت وربنا كافئني

جولة محافظ قنا

محافظ قنا يصدر قرارات عاجلة لتطوير المشايات وحماية الترع والقضاء على العشوائيات

بالصور

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإبتدائية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك الكنافة

طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.

بورش تثير الجدل بنسخة مقلدة رخيصة من سيارتها ذات الـ4 ملايين دولار

بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026
بورش بوكسر 2026

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد