غياب ثنائي الأهلي.. قائمة منتخب المغرب لـ معسكر مارس

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب المغرب بقيادة محمد وهبي القائمة الرسمية التي ستخوض معسكر شهر مارس لمباراتى الإكوادور وباراجواي استعدادًا لبطولة كأس العالم بامريكا.

يخوض منتخب المغرب مواجهتين خلال المعسكر الأولى أمام الإكوادور في 27 من شهر مارس، بينما ستكون الثانية أمام باراجواي في 31 من الشهر ذاته.

وغاب عن قائمة منتخب المغرب الثلاثي محمد الشيبي لاعب بيراميدز وثنائي النادي الأهلي أشرف بن شرقى ويوسف بلعمرى.

وجاءت قائمة منتخب المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - المهدي الحرار - المهدي بنعبيد.

الدفاع: أشرف حكيمي - زكريا الواحدي - عيسى ديوب - إسماعيل باوف - رضوان حلال - عبد الحميد آيت بودلال - شادي رياض - نصير مزراوي - أنس صلاح الدين - سفيان الكرواني.

الوسط: عز الدين أوناحي - إسماعيل صيباري - بلال الخنوس - سمير المرابط - نيل العيناوي - أسامة ترجلين - محمد ربيع حريمات.

الهجوم: إبراهيم دياز - ياسين كاسيمي- أيوب الكعبي - سفيان رحيمي - محمد ياسين الزبيري - عبد الصمد الزلزولي - شمس الدين طالبي - أمين عدلي.