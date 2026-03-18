يستعد بيراميدز لخوض تحدٍ قوي على الصعيد القاري، عندما يواجه الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 21 مارس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

وجاءت الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

يوم الجمعة الموافق ٢٠ مارس

المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز الساعة ٤:٠٠ قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

المؤتمر الصحفي لنادي الجيش الملكي الساعة ٥:٠٠ بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

التدريب الرئيسي لنادي بيراميدز الساعة ٥:٣٠ بالملعب الفرعي رقم ٢ للدفاع الجوي

التدريب الرئيسي لنادي الجيش الملكي الساعة ٦:٠٠ في استاد الدفاع الجوي الرئيسي