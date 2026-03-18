موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد بيراميدز لخوض تحدٍ قوي على الصعيد القاري، عندما يواجه الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 21 مارس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر

تأهل بيراميدز إلى دور نصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت بثنائية نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.

وافتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 28، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي تجاه محمود عبد الحفيظ زلاكة المنطلق داخل منطقة الجزاء الذي تمكن من السيطرة علي الكرة بشكل رائع ثم سدد باتقان في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 4+90، بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن مدافعي بتروجت من التعامل معها بشكل جيد لتصل إلى مصطفى فتحي الذي استقبل الكرة بتسديدة مقصية رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.