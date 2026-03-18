ارتجاج في المخ.. طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، تفاصيل الحالة الصحية للاعب الفريق محمد حمدي، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بتروجت في بطولة كأس مصر.

وأوضح المنيري أن اللاعب تعرض لارتجاج في المخ أثناء المباراة، ما أدى إلى فقدانه الوعي بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى حدوث تشنجات تسببت في بلع اللسان وانسداد مجرى الهواء، وهو ما أدى إلى انقطاع الأكسجين لفترة قصيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن سرعة التدخل كانت العامل الأهم في إنقاذ اللاعب، حيث تم التعامل الفوري مع الحالة داخل الملعب من خلال تقديم الإسعافات الأولية وفتح مجرى الهواء، ما ساهم في استقرار النبض وتحسن الحالة بشكل سريع.

وأضاف أن جميع التجهيزات الطبية كانت متوفرة بشكل كامل، بما في ذلك أجهزة الصدمات القلبية، ودعامات الرقبة، والنقالة، وهو ما ساعد على التعامل مع الموقف باحترافية.

وأشار المنيري إلى أنه فور نقل اللاعب إلى المستشفى، استعاد وعيه بشكل كامل، وخضع لسلسلة من الفحوصات الطبية الشاملة للاطمئنان على حالته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج الفحوصات جاءت مطمئنة تمامًا، حيث تم التأكد من سلامة الحركة والأعصاب وعدم وجود أي كسور أو مضاعفات، ليحصل اللاعب على إذن بمغادرة المستشفى والعودة إلى منزله.