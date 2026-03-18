يا فرحة ما تمت .. إعلامي يُعلّق عن تجريد السنغال من كأس الأمم الإفريقية | فيديو

علّق الإعلامي محمد طارق أضا، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأخير، والمتعلق بأزمة مباراة المغرب والسنغال في كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد سحب اللقب من أسود التيرانجا ومنحه لأسود الأطلس.



وخلال تقديمه برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، قال أضا إن الكأس لا يزال في الأراضي السنغالية، لكنه بات من حق المنتخب المغربي.

وأشار أضا إلى أن "كاف" استند في قراره إلى المواد 82 و83 و84 من لائحة البطولة، والتي تنص على اعتبار الفريق خاسرًا حال الانسحاب أو عدم الحضور أو مخالفة شروط المباراة، مع احتساب النتيجة 3-0.

وأضاف أن القرار يفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة، من بينها إعادة النظر في رحيل المدير الفني وليد الركراكي، الذي غادر منصبه بسبب عدم التتويج، متسائلًا عما إذا كان من الممكن عودته مجددًا بعد اعتماد المغرب بطلًا رسميًا، ومدى إمكانية إقامة مراسم تتويج للفريق المغربي، خاصة و أن لاعبي المغرب مثل حكيمي ورفاقه لم يحظوا بلقطة تذكارية مع الكأس.

وواصل أضا :" في النهاية يا فرحة ما تمت، ومبروك للمغرب وفي انتظار رد فعل الاتحاد السنغالي".